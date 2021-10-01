Капитан Ворсклы может пропустить матч с Ингульцом

Владимир Чеснаков только приступил к тренировкам по индивидуальной программе

  • 01.10.2021 12:19
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Капитан Ворсклы может пропустить матч с Ингульцом
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

2 октября один из лидеров чемпионата УПЛ – «Ворскла» в 10 туре будет принимать «Ингулец».

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков, покинувший поле в предыдущем матче — с «Колосом» из-за сильного ушиба, лишь вчера начал тренироваться по индивидуальной программе, и вряд ли главный тренер Юрий Максимов рискнет сразу бросить его в бой.

Тем более, что впереди октябрьская пауза в чемпионате УПЛ, вызванная участием национальной сборной Украины в отборочных матчах мирового форума и у Владимира Чеснакова будет возможность, не форсируя события, как следует восстановиться.

Напомним, что «Ворскла» занимает третье место, набрав 18 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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