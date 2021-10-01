Элина Свитолина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала на турнире в Чикаго

  • 01.10.2021 10:02
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Элина Свитолина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первого октября украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче 1/4 финала украинка, которая возглавила посев, сразится против Онс Жабер из Туниса (№16 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Хонтана – Мугуруса. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли трижды, все матчи выиграла украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Белинды Бенчич (№12 WTA) или Елены Рыбакиной (№17 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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