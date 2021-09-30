Заря против Ромы. Скрипник и Моуриньо определили стартовые составы

«Заря» в рамках 2-го тура Лиги конференций сыграет против «Ромы». Старт встречи в 19:45.
Наставники Виктор Скрипник и Жозе Моуриньо определили стартовые составы.
Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Булеца, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр
В запасе: Жилкин, Кристиан, Снурницын, Алефиренко, Лунев, Овусу, Гладкий, Шахаб
Рома: Патрисиу, Ибаньес, Кумбулла, Смоллинг, Калафиори, Кристанте, Дарбо, Перес, Пеллегрини, Эль Шаарави, Шомуродов
В запасе: Фусато, Вина, Вильяр, Абрахам, Рейнольдс, Майорал, Дзаньоло, Манчини, Диавара, Бове, Залевски, Мхитарян
Источник — Sport.ua
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