Луис Энрике не вернется в Барселону

51-летний главный тренер сборной Испании Луис Энрике не намерен возвращаться в каталонскую «Барселону», которую он возглавлял с 2014 по 2017 годы.
Ранее сообщалось, что Энрике может сменить на посту каталонской команды нынешнего главного тренера Рональда Кумана.
«Я не думаю, что у Жоана Лапорты даже есть мой номер телефона. Я не ухожу из сборной Испании. У меня есть действующий контракт», — сказал Энрике.
Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года.
Источник — Goal.com
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