Луис Энрике не вернется в Барселону

Наставник сборной Испании намерен остаться на своем посту

  • 30.09.2021 17:27
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Луис Энрике не вернется в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

51-летний главный тренер сборной Испании Луис Энрике не намерен возвращаться в каталонскую «Барселону», которую он возглавлял с 2014 по 2017 годы.

Ранее сообщалось, что Энрике может сменить на посту каталонской команды нынешнего главного тренера Рональда Кумана.

«Я не думаю, что у Жоана Лапорты даже есть мой номер телефона. Я не ухожу из сборной Испании. У меня есть действующий контракт», — сказал Энрике.

Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года.

Источник — Goal.com

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