Анатолий ЧАНЦЕВ: «В матче с Ромой Заре важно использовать свои козыри»

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги конференций

  • 30.09.2021 17:11
  • 137 просмотров
  • 4 комментария
Анатолий ЧАНЦЕВ: «В матче с Ромой Заре важно использовать свои козыри»
© ФК Заря Луганск

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев поделился ожиданиями от поединка Лиги конференций «Заря» — «Рома».

«Тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отличается умением скрупулезно изучать сильные и слабые стороны визави своих подопечных. Не советую луганчанам ввязываться в позиционную борьбу. В «Роме» хватает индивидуально сильных исполнителей, которые могут в завершающей стадии атаки обыграть один в один и решить судьбу противостояния.

Вот почему луганчанам важно использовать свои козыри, которые приносили им дивиденды в последнее время: скорость, высокий прессинг, поиск уязвимых мест у соперника по всему фронту атаки. И шанс отличиться обязательно появится.

Думаю, что голы будут, очень надеюсь, что «Заря» забьет на один мяч больше», — отметил Чанцев.

Матч «Заря» — «Рома» пройдет в четверг, 30 сентября, в Запорожье. Начало — в 19:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 17:53
    0
    sancho_v, 30.09.2021 17:28
    мы эти козыри уже видели. все под впечатлением.
    Адекватно оценивай возможность клуба
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    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 17:52
    0
    coba777, 30.09.2021 17:44
    Так виглядає, що їхній єдиний і головний козир, на жаль, зараз в Молдові.
    Бред,что Вернидуб достиг с Зарей?
    Ссылка
    coba777
    online
    coba777, 30.09.2021 17:44
    0
    Так виглядає, що їхній єдиний і головний козир, на жаль, зараз в Молдові.
    Ссылка
    sancho_v
    online
    sancho_v, 30.09.2021 17:28
    -1
    мы эти козыри уже видели. все под впечатлением.
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