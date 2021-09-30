Анатолий ЧАНЦЕВ: «В матче с Ромой Заре важно использовать свои козыри»

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев поделился ожиданиями от поединка Лиги конференций «Заря» — «Рома».

«Тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отличается умением скрупулезно изучать сильные и слабые стороны визави своих подопечных. Не советую луганчанам ввязываться в позиционную борьбу. В «Роме» хватает индивидуально сильных исполнителей, которые могут в завершающей стадии атаки обыграть один в один и решить судьбу противостояния.

Вот почему луганчанам важно использовать свои козыри, которые приносили им дивиденды в последнее время: скорость, высокий прессинг, поиск уязвимых мест у соперника по всему фронту атаки. И шанс отличиться обязательно появится.

Думаю, что голы будут, очень надеюсь, что «Заря» забьет на один мяч больше», — отметил Чанцев.

Матч «Заря» — «Рома» пройдет в четверг, 30 сентября, в Запорожье. Начало — в 19:45.