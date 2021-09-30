Александр ГРИЦАЙ: «Рома — сильная команда с великим Жозе Моуриньо»

Специалист поделился ожиданиями от противостояния римского клуба с луганской «Зарей»

  • 30.09.2021 15:19
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Александр ГРИЦАЙ: «Рома — сильная команда с великим Жозе Моуриньо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Зари» Александр Грицай поделился ожиданиями от поединка луганской команды с римской «Ромой» в Лиге конференций.

— Впереди матч с «Ромой». На что может рассчитывать «Заря» в противостоянии с одной из лучших команд Италии?
— До игры всегда можно рассчитывать на положительный результат. Но, повторюсь, не умаляя заслуг тех ребят, которые выйдут вместо Вернидуба и Шевченко, это все-таки основополагающие исполнители. Нужна стабильность.

А что касается «Ромы», то имя соперника говорит само за себя. Сильная команда, с прекрасными игроками и великим Жозе Моуриньо во главе.

— «Заря» может заставить соперника играть в тот футбол, который выгоден украинской команде?
— Всей душой и сердцем буду в это верить. Но уж очень сильный оппонент у луганчан. Виктор Скрипник редко что-то глобально меняет в действиях команды. Наставник всегда старается играть в атаку. Будем надеяться, что такой футбол принесет успех «Заре». Для зрителей должен получиться интересный поединок.

— Поражение с большой долей вероятности вычеркнет луганчан из числа претендентов на выход из группы?
— Не думаю. Ключевыми будут два матча с болгарским ЦСКА и домашний поединок против «Буде-Глимт».

Матч «Заря» — «Рома» состоится в четверг, 30 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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