ВИДЕО. Дебютный гол Месси за ПСЖ - лучший в туре Лиги чемпионов

УЕФА определил лучший гол 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лучшим признали мяч, который Лионель Месси забил в ворота «Манчестер Сити». Для аргентинца это дебютный гол в составе ПСЖ.
Команда выиграла 2:0.
Месси обошел голы Тилля, Теллеса и Гризманна.
The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi 🙌#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021
Источник — Sport.ua
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Да ладно....
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Загалом Кріштіану вже довів, що він краще за Мессі. Особисто для мене точно.
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