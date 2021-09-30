ВИДЕО. Дебютный гол Месси за ПСЖ - лучший в туре Лиги чемпионов

Классный удар после передачи Мбаппе

  • 30.09.2021 15:18
  • 2059 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Дебютный гол Месси за ПСЖ - лучший в туре Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА определил лучший гол 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лучшим признали мяч, который Лионель Месси забил в ворота «Манчестер Сити». Для аргентинца это дебютный гол в составе ПСЖ.

Команда выиграла 2:0.

Месси обошел голы Тилля, Теллеса и Гризманна.
 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Фирсов
    online
    Саша Фирсов, 30.09.2021 16:26
    0
    гол Шеріфа Sebastien Thill как по мне лучший гол тура.
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    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 30.09.2021 15:41
    +3
    Это лучший гол?
    Да ладно....
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    alefteev77
    alefteev77, 30.09.2021 15:36
    -2
    Пам'ятаю як Мессі отримав Золотий М'яч в 2010 році, забравши його в одноклубників Хаві та Ін'єсти. Хоча збірна Аргентини та Мессі провалилась на тому ЧС-2010.
    -
    Загалом Кріштіану вже довів, що він краще за Мессі. Особисто для мене точно.
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    Slavkolvivskiy
    online
    Slavkolvivskiy, 30.09.2021 15:28
    +8
    Ну це просто жесть, ну який найкращий. А гол Шеріфа на останніх хвилинах, чи наприклад гол Толлісо коли Манчестер зрівняв рахунок. Похворіли з тим Мессі, там в тому голі треба Мпабе хвалити за пас.
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