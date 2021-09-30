«Реальная перспектива». Верес намерен весной вернуться играть в Ровно

Президент клуба Иван Надеин рассказал о реконструкции арены

  • 30.09.2021 16:28
  • 1063 просмотра
  • 1 комментарий
«Реальная перспектива». Верес намерен весной вернуться играть в Ровно
© veres.rv.ua

Президент клуба УПЛ «Верес» Иван Надеин рассказал о том, что реконструкция стадиона в Ровно идет хорошо, поэтому уже с весенней части сезона команда может вернуться играть в свой город.

«Даже за последнюю неделю сделали уже очень много. На объекте уже практически завершен отделки помещений, фасад, трибуны. И самое главное - начали укладку газона. Нынешние темпы работ - самые высокие, которые знает этот стадион с момента реконструкции. Потому 150-160 человек здесь раньше никогда не работали одновременно, как это происходит сейчас».

«Есть энергия города, включились в процесс область и государство. И это именно то, чего мы стремились достичь. До конца года планируем завершить первую очередь, подать документы на ввод объекта в эксплуатацию и играть в Ровно весной - это реальная перспектива».

«Из выделенных государством 100 миллионов гривен - большую часть генподрядчик уже освоил. Думаю, за октябрь с таким темпом работ эти средства используют полностью. И мы будем рассчитывать на дальнейшую поддержку. Ведь работа на объекте кипит и именно такие объекты должно быть заинтересовано поддерживать государство», - сказал Надеин.

Источник — ФК Верес

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oleg Savchuk
    online
    Oleg Savchuk, 30.09.2021 16:55
    -3
    При цій владі все будується,а мародер петьман тільки крав і будки рошени плодив
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