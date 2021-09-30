Элина Свитолина – Елена Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче третьего круга украинка, которая возглавила посев, сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии (№98 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Мертенс – Коллинс. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница матча сразится против Джессики Пегулы из США или Онс Жабер из Туниса.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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