Марченко не смог пробиться в четвертьфинал на турнире ATP в Софии

Украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) завершил борьбу на турнире ATP Tour 250 в Болгарии.



В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, проиграл восьмому сеяному Джону Миллману из Австралии (№55 ATP).



София. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Джон Миллман (Австралия) – 7:5, 6:7(0), 3:6



Последний раз Илья проходил в 1/4 финала на турнире ATP еще в 2016-м году. Тогда в Акапулько украинец уступил в борьбе за путевку в полуфинал Бернарду Томичу.



В следующем раунде Миллман сыграет против Давид Гирона из США (№67 ATP).