Марченко не смог пробиться в четвертьфинал на турнире ATP в Софии

Украинский теннисист проиграл восьмому сеяному

  • 30.09.2021 14:47
  • 42 просмотра
  • 0 комментариев
Марченко не смог пробиться в четвертьфинал на турнире ATP в Софии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) завершил борьбу на турнире ATP Tour 250 в Болгарии.
 
В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, проиграл восьмому сеяному Джону Миллману из Австралии (№55 ATP). 
 
София. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Джон Миллман (Австралия) – 7:5, 6:7(0), 3:6
 
Последний раз Илья проходил в 1/4 финала на турнире ATP еще в 2016-м году. Тогда в Акапулько украинец уступил в борьбе за путевку в полуфинал Бернарду Томичу.
 
В следующем раунде Миллман сыграет против Давид Гирона из США (№67 ATP).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности