Илья Марченко – Джон Миллман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) продолжит выступления на турнире ATP Tour 250 в Болгарии.



В матче второго круга основы украинец сыграет против Джон Миллмана из Австралии (№55 ATP). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.



Ранее теннисисты играли дважды, счет равный.



В следующем раунде победитель сыграет против Давид Гирона из США (№67 ATP) или Алекса Де Минаура из Австралии (№26 ATP).