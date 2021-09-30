Илья Марченко – Джон Миллман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Софии

  • 30.09.2021 12:18
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Илья Марченко – Джон Миллман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

30 сентября украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) продолжит выступления на турнире ATP Tour 250 в Болгарии.
 
В матче второго круга основы украинец сыграет против Джон Миллмана из Австралии (№55 ATP). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли дважды, счет равный.
 
В следующем раунде победитель сыграет против Давид Гирона из США (№67 ATP) или Алекса Де Минаура из Австралии (№26 ATP).

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

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