Работа Де Дзерби. Шахтер – лучший в Лиге чемпионов по точности передач

Вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» является лучшей командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач.

Согласно статистике УЕФА, средний показатель точности пасов «горняков» в турнире составляет 91%, что является наиболее высокой цифрой среди всех команд-участниц.

Следом за «Шахтером» в топ-5 рейтинга расположились «Челси» и «Бавария» (точность пасов по 90%), а также «Пари Сен-Жермен» и «Барселона» (точность пасов по 89,5%).

uefa.com

Напомним, после двух сыгранных поединков «Шахтер» имеет в активе одно набранное очко, занимая четвертое место в своей группе.