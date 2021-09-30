Работа Де Дзерби. Шахтер – лучший в Лиге чемпионов по точности передач

Вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» является лучшей командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач.
Согласно статистике УЕФА, средний показатель точности пасов «горняков» в турнире составляет 91%, что является наиболее высокой цифрой среди всех команд-участниц.
Следом за «Шахтером» в топ-5 рейтинга расположились «Челси» и «Бавария» (точность пасов по 90%), а также «Пари Сен-Жермен» и «Барселона» (точность пасов по 89,5%).
Напомним, после двух сыгранных поединков «Шахтер» имеет в активе одно набранное очко, занимая четвертое место в своей группе.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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Интересно же бы было
за це нараховують додаткові бали?
щось в таблиці це не видно.
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