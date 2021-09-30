Работа Де Дзерби. Шахтер – лучший в Лиге чемпионов по точности передач

Кажется, итальянец уже приучил «горняков» максимально бережно распоряжаться мячом

  • 30.09.2021 10:35
  • 933 просмотра
  • 5 комментариев
Работа Де Дзерби. Шахтер – лучший в Лиге чемпионов по точности передач
© shakhtar.com

Вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» является лучшей командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач.

Согласно статистике УЕФА, средний показатель точности пасов «горняков» в турнире составляет 91%, что является наиболее высокой цифрой среди всех команд-участниц.

Следом за «Шахтером» в топ-5 рейтинга расположились «Челси» и «Бавария» (точность пасов по 90%), а также «Пари Сен-Жермен» и «Барселона» (точность пасов по 89,5%).

uefa.com

Напомним, после двух сыгранных поединков «Шахтер» имеет в активе одно набранное очко, занимая четвертое место в своей группе.

Алексей Сливченко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 11:35
    0
    steelmaker, 30.09.2021 11:05
    так поперечных пасов и у топ-клубов Европы хватает. Это основа современного футбола. Бавария не делает 90% своих пасов вперед. И даже 50% вперед у них нету.
    Так вот я и хочу сравнить шахтёр с топ клубами
    Интересно же бы было
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    steelmaker
    steelmaker, 30.09.2021 11:05
    +1
    FunnyCat_, 30.09.2021 11:03
    Можно количество этих передач в разные трети поля а так сколько из них поперечных ?
    так поперечных пасов и у топ-клубов Европы хватает. Это основа современного футбола. Бавария не делает 90% своих пасов вперед. И даже 50% вперед у них нету.
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 30.09.2021 11:05
    +1
    И больше половины из них это передачи Матвиенко-Марлон-Пятов...
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 11:03
    +2
    Можно количество этих передач в разные трети поля а так сколько из них поперечных ?
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    Burevestnik
    Burevestnik, 30.09.2021 11:01
    -2
    ну і шо?
    за це нараховують додаткові бали?
    щось в таблиці це не видно.
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