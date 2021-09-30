Стартовала продажа билетов на матч Шахтер – Реал

Поединок Лиги чемпионов состоится 19 октября в Киеве

  • 30.09.2021 10:34
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Стартовала продажа билетов на матч Шахтер – Реал

Пресс-служба «Шахтера» объявила о старте продажи билетов на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».
 
Стоимость билетов стартует от 150 гривен.

Традиционно продажа проходит в несколько этапов. Сначала доступ получают владельцы абонементов и подписчиков SHakhtar Club. Со 2 октября открывается свободная продажа билетов.
 
Встреча «Шахтер» – «Реал» состоится на НСК «Олимпийский» во вторник, 19 октября. Начало - в 22:00. 

Источник — ФК Шахтер Донецк

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