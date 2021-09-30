Стартовала продажа билетов на матч Шахтер – Реал

Пресс-служба «Шахтера» объявила о старте продажи билетов на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».
Стоимость билетов стартует от 150 гривен.
Традиционно продажа проходит в несколько этапов. Сначала доступ получают владельцы абонементов и подписчиков SHakhtar Club. Со 2 октября открывается свободная продажа билетов.
Встреча «Шахтер» – «Реал» состоится на НСК «Олимпийский» во вторник, 19 октября. Начало - в 22:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.