Сыграют бразильцы. Стали известны финалисты Кубка Либертадорес

В четверг, 30 сентября, состоялся ответный поединок полуфинала Кубка Либертадорес, в котором эквадорская «Барселона» принимала «Фламенго» из Бразилии.

Гости одержали победу со счетом 2:0 (4:0 по сумме двух матчей) и вышли в финал турнира. Дублем отметился Бруно Энрике. В решающем поединке «Фламенго» встретится с еще одним бразильским клубом — «Палмейрасом». Ранее «Палмейрас» взял верх над «Атлетико Минейро» благодаря голу на выезде (0:0, 1:1).

Финал Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Фламенго» состоится 27 ноября в Монтевидео на стадионе «Сентенарио».

Кубок Либертадорес. 1/2 финала

«Барселона» — «Фламенго» — 0:2

Голы: Бруно Энрике, 18, 50