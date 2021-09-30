Зальцбург
2 : 1
Лилль
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Зальцбург – Лилль – 2:1. Австрия в лидерах. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 30.09.2021 02:05
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РБ Зальцбург – Лилль – 2:1. Австрия в лидерах. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура Лиги чемпионов в группе G «Зальцбург» переиграл «Лилль» со счетом 2:1. В турнирной таблице лидирует команда из Австрии, которая набрала 4 очка.

Лига чемпионов

Группа G, 2-й тур

«Зальцбург» (Австрия) – «Лилль» (Франция) – 2:1

Голы: Адейеми, 35 (пен), 53 (пен) – Бурак Йылмаз, 62.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адейеми, 35 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Адейеми, 53 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Бурак Йылмаз, 62 мин.

События матча
62' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
53' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Адейеми (Зальцбург).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Адейеми (Зальцбург).

Источник — Sport.ua

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