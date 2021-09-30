В матче второго тура Лиги чемпионов в группе G «Зальцбург» переиграл «Лилль» со счетом 2:1. В турнирной таблице лидирует команда из Австрии, которая набрала 4 очка.
Лига чемпионов
Группа G, 2-й тур
«Зальцбург» (Австрия) – «Лилль» (Франция) – 2:1
Голы: Адейеми, 35 (пен), 53 (пен) – Бурак Йылмаз, 62.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Адейеми, 35 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Адейеми, 53 мин (пен)
ГОЛ! 2:1. Бурак Йылмаз, 62 мин.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
|53'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Адейеми (Зальцбург).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Адейеми (Зальцбург).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.