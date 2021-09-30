В матче второго тура Лиги чемпионов «Севилья» вырвала ничью в конце игры с «Вольфсбургом» (1:1).
Пенальти на 87-й минуте реализовал полузащитник команды гостей Иван Ракитич.
Лига чемпионов
Группа G, 2-й тур
«Вольфсбург» (Германия) – «Севилья» (Испания) – 1:1
Голы: Штеффен, 48 – Ракитич, 87 (пен).
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Штеффен, 48 мин.
ГОЛ 1:1. Ракитич, 87 мин (пен).
События матча
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).
|85'
|Джошуа Гилявоги (Вольфсбург) получает красную карточку.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренато Штеффен (Вольфсбург).
Источник — Sport.ua
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