Заря – Рома. Скрипник против Моуринью

Вслед за «Шахтером» и «Динамо» свой матч в еврокубках проведет и третий представитель Украины – «Заря». В Запорожье команда Виктора Скрипника будет принимать одного из главных фаворитов Лиги Конферений – «Рому». Удастся ли украинскому клубу зацепиться хотя бы за ничью против итальянского гранда?

Коэффициенты Favbet: 7.4 – 4.6 – 1.46

Победа в группе:

Рома – 1.13

Заря - 15

«Рома» - второй фаворит на победу в Лиге Конференций после лондонского «Тоттенхэма». И, естественно, эксперты Favbet практически не сомневаются в том, что римляне выйдут из своей группы с первого места. И пока команда Жозе Моуринью оправдывает свой статус, в первом туре «Рома» легко разгромила 5:1 болгарский ЦСКА

А вот «Заря» старт в новом турнире откровенно провалила. Ожидалось, что команда Скрипника будет бороться с ЦСКА и Буде/Глимт за второе место в группе, но неделю назад «Заря» абсолютно безвольно проиграла норвежцам в гостях 1:3 и заметно ухудшила свои шансы. Если она покажет такую же игру и против «Ромы», то дело вполне может завершиться и разгромом. Но последние матчи «Зари» (3:0 против «Черноморца» и 4:0 против «Днепра-1») дают надежду на неплохой результат.

Конечно, класс «Ромы» значительно выше, но, например, «Шахтеру» удалось сыграть абсолютно на равных с «Интером», а «Шерифу» в тот же день обыграть в гостях «Реал». Это не означает, что в каждом матче надо ставить на номинальных аутсайдеров, но и совсем списывать «Зарю» не следует. Забить хотя бы один гол в ворота римлян ей по силам.

Что любопытно, Жозе Моуринью имеет опыт игры против «Зари». В 2016 его «Манчестер Юнайтед» дважды встречался с «Зарей» и оба раза победил – сперва 1:0, а затем 2:0. Спустя полгода МЮ выиграл Лигу Европы и «Заре» точно было не стыдно за эти два поражения. Будем надеяться, что и с «Ромой» украинской команде удастся показать достойный футбол. Ставка на «обе забьют» от Favbet – оправданный риск в данном случае

Прогноз от Favbet: обе команды забьют – 2