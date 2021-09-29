Заря – Рома. Скрипник против Моуринью

Удастся ли украинскому клубу зацепиться хотя бы за ничью

  • 29.09.2021 23:40
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  • 1 комментарий
Заря – Рома. Скрипник против Моуринью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вслед за «Шахтером» и «Динамо» свой матч в еврокубках проведет и третий представитель Украины – «Заря». В Запорожье команда Виктора Скрипника будет принимать одного из главных фаворитов Лиги Конферений – «Рому». Удастся ли украинскому клубу зацепиться хотя бы за ничью против итальянского гранда?

Коэффициенты Favbet: 7.4 – 4.6 – 1.46 

Победа в группе:

Рома – 1.13

Заря - 15

«Рома» - второй фаворит на победу в Лиге Конференций после лондонского «Тоттенхэма». И, естественно, эксперты Favbet практически не сомневаются в том, что римляне выйдут из своей группы с первого места. И пока команда Жозе Моуринью оправдывает свой статус, в первом туре «Рома» легко разгромила 5:1 болгарский ЦСКА

А вот «Заря» старт в новом турнире откровенно провалила. Ожидалось, что команда Скрипника будет бороться с ЦСКА и Буде/Глимт за второе место в группе, но неделю назад «Заря» абсолютно безвольно проиграла норвежцам в гостях 1:3 и заметно ухудшила свои шансы. Если она покажет такую же игру и против «Ромы», то дело вполне может завершиться и разгромом. Но последние матчи «Зари» (3:0 против «Черноморца» и 4:0 против «Днепра-1») дают надежду на неплохой результат.

Конечно, класс «Ромы» значительно выше, но, например, «Шахтеру» удалось сыграть абсолютно на равных с «Интером», а «Шерифу» в тот же день обыграть в гостях «Реал». Это не означает, что в каждом матче надо ставить на номинальных аутсайдеров, но и совсем списывать «Зарю» не следует. Забить хотя бы один гол в ворота римлян ей по силам.

Что любопытно, Жозе Моуринью имеет опыт игры против «Зари». В 2016 его «Манчестер Юнайтед» дважды встречался с «Зарей» и оба раза победил – сперва 1:0, а затем 2:0. Спустя полгода МЮ выиграл Лигу Европы и «Заре» точно было не стыдно за эти два поражения. Будем надеяться, что и с «Ромой» украинской команде удастся показать достойный футбол. Ставка на «обе забьют» от Favbet – оправданный риск в данном случае

Прогноз от Favbet: обе команды забьют – 2

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 30.09.2021 00:47
    0
    ну если Скрипник обыграет Моуриньо, то ему надо будет памятник поставить, прямо на поле!
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