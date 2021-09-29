После поражения от Металлиста. Кривбасс ищет нового тренера

Геннадий Приходько вскоре может покинуть команду

  • 29.09.2021 23:15
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  • 1 комментарий
После поражения от Металлиста. Кривбасс ищет нового тренера
© metalist.ua

По информации СМИ, «Кривбасс» в ближайшее время объявит об увольнении наставника Геннадия Приходько.

Команда, которая претендует на выход в УПЛ, удачно начала сезон в Первой лиге, однако в последнем туре «Кривбасс» проиграл «Металлисту» со счетом 0:5.

Пока нет информации, кто может стать новым тренером.

Приходько в минувшем сезоне обеспечил «Кривбассу» подъем в классе из Второй лиги.

Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 29.09.2021 23:33
    0
    они что идиоты
    если они поменяют тренера они точно не выйдут
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