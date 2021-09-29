После поражения от Металлиста. Кривбасс ищет нового тренера

По информации СМИ, «Кривбасс» в ближайшее время объявит об увольнении наставника Геннадия Приходько.

Команда, которая претендует на выход в УПЛ, удачно начала сезон в Первой лиге, однако в последнем туре «Кривбасс» проиграл «Металлисту» со счетом 0:5.

Пока нет информации, кто может стать новым тренером.

Приходько в минувшем сезоне обеспечил «Кривбассу» подъем в классе из Второй лиги.