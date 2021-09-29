Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер грандиозно сыграл с Динамо и Интером»

У команды впереди еще один топ-матч

  • 29.09.2021 22:12
  • 1027 просмотров
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер грандиозно сыграл с Динамо и Интером»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби доволен победой над «Динамо» в Суперкубке и ничьей с «Интером» в Лиге чемпионов.

«Грандиозно сыграли против «Динамо» в Суперкубке и грандиозно сыграли с «Интером». Два подряд больших матча провели на топ-уровне, а сейчас опять поединок с «Динамо».

«И это будет встреча с большой буквы. Сыграем против чемпиона, который опережает нас в таблице. Нужно готовиться, чтобы снова сыграть на высоком уровне», - сказал Де Дзерби.

Матч претендентов на титул УПЛ состоится 3 октября.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
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    vladimirpa12
    vladimirpa12, 29.09.2021 22:52
    +2
    И теперь он каждую неделю будет это повторять
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    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 29.09.2021 22:31
    +3
    это шериф с шахтером и реалом сыграл грандиозно... и не за 40 лямов
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    gajvir
    gajvir, 29.09.2021 22:21
    +3
    Типовий хвалько
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