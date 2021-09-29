Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер грандиозно сыграл с Динамо и Интером»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби доволен победой над «Динамо» в Суперкубке и ничьей с «Интером» в Лиге чемпионов.

«Грандиозно сыграли против «Динамо» в Суперкубке и грандиозно сыграли с «Интером». Два подряд больших матча провели на топ-уровне, а сейчас опять поединок с «Динамо».

«И это будет встреча с большой буквы. Сыграем против чемпиона, который опережает нас в таблице. Нужно готовиться, чтобы снова сыграть на высоком уровне», - сказал Де Дзерби.

Матч претендентов на титул УПЛ состоится 3 октября.