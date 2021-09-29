Жозе МОУРИНЬО: «В Украине играл тремя командами. И не помню легких матчей»

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо оценил матч 2-го тура Лиги конференций против «Зари». Игра состоится 30 сентября, начало в 19:45.

«Уже играл в Украине. Но последний раз это было в декабре, погодные условия были другими, а сейчас идеальная погода. Стадион и поле еще не видел, но уверен, что все нормально».

«Что касается «Зари», то мы проанализировали то, что смогли. Видели матчи квалификации Лиги Европы, первый матч в Лиге конференций и встречу в УПЛ против «Динамо». У нас есть мотивация победить «Зарю». Конечно, если спросить, где я хочу играть, то в Лиге чемпионов, а не Лиге конференций. Но мы играем здесь, и попытаемся сделать все, чтобы выиграть группу».

«В Украине я играл с тремя командами - «Интером», «Челси» и МЮ. И я не помню легких матчей здесь», - сказал Моуриньо.