Бавария - Динамо. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов

Киевлянам предстоит тяжелый матч в Мюнхене

  • 29.09.2021 20:45
  • 11217 просмотров
  • 42 комментария
Бавария - Динамо. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 22:00 начнется матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо». Тренеры Юлиан Нагельсманн и Мирча Луческу определили стартовые составы.

Отметим, что вопреки прогнозам, в атаке киевлян снова выходит Денис Гармаш, а не Владислав Супряга.

Бавария: Нойер, Киммих, Упамекано, Зюле, Эрнандес, Горетцка, Дэвис, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски

В запасе: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Станишич, Кьюзанс, Сарр, Рока, Забитцер, Нианзоу, Мусиала

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Нещерет, Караваев, Сирота, Кендзера, Шепелев, Леднев, Вербич, Витиньо, Антюх, Шкурин, Супряга

Мюнхенцы первый матч выиграли у «Барселоны», а киевляне сыграли вничью с «Бенфикой».

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 29.09.2021 22:00
    0
    Сергей Ионов, 29.09.2021 21:47
    Мегого глючить по страшному, за що гроші вам платити?!!!
    за кабель
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 29.09.2021 21:55
    0
    Yurenc, 29.09.2021 21:51
    https://myfootball.top/
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 29.09.2021 21:51
    +1
    mayakovskiy1, 29.09.2021 21:07
    Как раз этот талантливый тренер сейчас у вас. А в целом только за 2 года Шахтер обыгрывал Аталанту, дважды Реал, Монако, выбил из ЛЧ Интер. Сыграл ничейку с чемпионом Италии уже сейчас. Что там твоя Динама? Когда в последний раз такие команды обыгрывала? Еще при дидах?)))
    мне не нравится в ЧУ Динамо.
    в ЧУ и на Шахтер наср..ь.
    но на еврокубках всем украинским клубам всегда желаю хорошо сыграть.
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    KoPoJIb_KpoToB
    online
    KoPoJIb_KpoToB, 29.09.2021 21:51
    0
    Пацаны пофоткатся приехали на стадик;)
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    Yurenc
    online
    Yurenc, 29.09.2021 21:51
    +1
    Buvalii, 29.09.2021 21:35
    дайте ссылочку плиз на трансляцию
    https://myfootball.top/
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
    Сергей Ионов, 29.09.2021 21:47
    +2
    Мегого глючить по страшному, за що гроші вам платити?!!!
    Ссылка
    Publius
    online
    Publius, 29.09.2021 21:46
    +1
    Глядя на этот состав, пришло в голову, что Динамо в этом матче и пара опорников-разрушителей не помешала бы. Но их просто нет. Даже Сидорчук не классический опорник. Вот и приходится играть с Андреевским и Шапоренко, а с Баварией это чревато...
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    Buvalii
    Buvalii, 29.09.2021 21:35
    0
    дайте ссылочку плиз на трансляцию
    Ссылка
    Buvalii
    Buvalii, 29.09.2021 21:32
    0
    Гармаш нападающий...задумка хорошая, но то что Гармаш клепает на тренировках больше чем нападающие, пока в жизни, когда Хацкевич ставил Гармаша на острие, результата не давала
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 29.09.2021 21:30
    0
    mayakovskiy1, 29.09.2021 21:17
    Динамо конечно глотало у Шерифа. Дважды. Причем у мертвого, а не того что обыграл Реал. Касательно Минаев, ой все))) Или может Ингулец вспомнить? Или Лозанну?
    А Реал, да мертвый. Всего лишь чемпион Испании с составом на 900 лямов. А еще Монако, мертвое, Аталанта, Интер. Жаль вы даже у мертвых команд сосете. Ноль побед над сильными клубами за хренову тучу лет
    Ну и от Шахты два раза по 0-3 за год
    Динамо один раз проиграли шерифу в 2010м в итоге заняли 1 место в групе все равно.
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    Barsa_che
    Barsa_che, 29.09.2021 21:29
    +4
    Надежда только на Луческу, может он что то придумает, но будет очень сложно. Удачи Динамо!
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    maverik
    maverik, 29.09.2021 21:28
    0
    Сегодня главное это сыграть достойно .Удачи любимый клуб.Набивайте шишки от этого только станете сильнее.Посмотрим чего стоят наши 10 казаков.
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    tired
    tired, 29.09.2021 21:24
    +3
    Луческу конечно виднее, но, учитывая что большую часть времени прийдется сидеть в обороне, скоростной Супряга мог бы убежать в контру.
    Может на замену выпустят когда защитники Баварии подустанут?
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    .Zport
    online
    .Zport, 29.09.2021 21:24
    +1
    Маяковский, ответь на простой вопрос. Когда Динамо Киев последний раз проигрывало таким слабым командам, которым твой шахтёрушка мариупольский проигрывает теперь регулярно?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 21:22
    +3
    Удачи Чемпиону Украины сегодня с Чемпионом Германии
    Ссылка
    Любомир Ковалишин
    online
    Любомир Ковалишин, 29.09.2021 21:22
    -5
    BaZia, 29.09.2021 21:09
    Андрієвський, Шабанов.. Баварія... Дід щось знає..
    В старого цигана кукуня з'їхала.
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 29.09.2021 21:22 (изменен)
    0
    Михаил Степанов, 29.09.2021 20:46
    Шабанов - это стремно
    ...Шабанов -это ШАБАШ!!!!
    Ссылка
    .Zport
    online
    .Zport, 29.09.2021 21:22
    +7
    mayakovskiy1, 29.09.2021 21:17
    Динамо конечно глотало у Шерифа. Дважды. Причем у мертвого, а не того что обыграл Реал. Касательно Минаев, ой все))) Или может Ингулец вспомнить? Или Лозанну?
    А Реал, да мертвый. Всего лишь чемпион Испании с составом на 900 лямов. А еще Монако, мертвое, Аталанта, Интер. Жаль вы даже у мертвых команд сосете. Ноль побед над сильными клубами за хренову тучу лет
    Ну и от Шахты два раза по 0-3 за год
    Ты решил вспомнить про матч Динамо Киев с Шерифом десятилетней давности? Ок. Динамо тогда первое место в группе заняло. Давай Тимишоара вспомним, которая унизила днонецк, или Викторию Плзень, на матче с которой бамбас арена скандировала "п*тин-п*тин" По твоим нервным постам становится понятно, что твое любимое слово - сосать.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 21:21
    +4
    Alexander Киев, 29.09.2021 20:59
    Дынама как всегда автобус ставит, ух и дворовая команда
    Жаба, иди лесом
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 29.09.2021 21:18
    +4
    10 украинцев и 1 легионер.
    В лиге чемпионов мы Атлетик Бильбао
    Ссылка
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