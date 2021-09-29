Бавария - Динамо. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 начнется матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо». Тренеры Юлиан Нагельсманн и Мирча Луческу определили стартовые составы.
Отметим, что вопреки прогнозам, в атаке киевлян снова выходит Денис Гармаш, а не Владислав Супряга.
Бавария: Нойер, Киммих, Упамекано, Зюле, Эрнандес, Горетцка, Дэвис, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски
В запасе: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Станишич, Кьюзанс, Сарр, Рока, Забитцер, Нианзоу, Мусиала
Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш
В запасе: Бойко, Нещерет, Караваев, Сирота, Кендзера, Шепелев, Леднев, Вербич, Витиньо, Антюх, Шкурин, Супряга
Мюнхенцы первый матч выиграли у «Барселоны», а киевляне сыграли вничью с «Бенфикой».
Источник — Sport.ua
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в ЧУ и на Шахтер наср..ь.
но на еврокубках всем украинским клубам всегда желаю хорошо сыграть.
А Реал, да мертвый. Всего лишь чемпион Испании с составом на 900 лямов. А еще Монако, мертвое, Аталанта, Интер. Жаль вы даже у мертвых команд сосете. Ноль побед над сильными клубами за хренову тучу лет
Ну и от Шахты два раза по 0-3 за год
Может на замену выпустят когда защитники Баварии подустанут?
А Реал, да мертвый. Всего лишь чемпион Испании с составом на 900 лямов. А еще Монако, мертвое, Аталанта, Интер. Жаль вы даже у мертвых команд сосете. Ноль побед над сильными клубами за хренову тучу лет
Ну и от Шахты два раза по 0-3 за год
В лиге чемпионов мы Атлетик Бильбао
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