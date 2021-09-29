Бавария - Динамо. Луческу определил состав на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 начнется матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо». Тренеры Юлиан Нагельсманн и Мирча Луческу определили стартовые составы.

Отметим, что вопреки прогнозам, в атаке киевлян снова выходит Денис Гармаш, а не Владислав Супряга.

Бавария: Нойер, Киммих, Упамекано, Зюле, Эрнандес, Горетцка, Дэвис, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски

В запасе: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Станишич, Кьюзанс, Сарр, Рока, Забитцер, Нианзоу, Мусиала

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Нещерет, Караваев, Сирота, Кендзера, Шепелев, Леднев, Вербич, Витиньо, Антюх, Шкурин, Супряга

Мюнхенцы первый матч выиграли у «Барселоны», а киевляне сыграли вничью с «Бенфикой».