Виктор СКРИПНИК: «Моуриньо - живая легенда, и он приезжает к нам в гости»

Команда готовится к матчу Лиги конференций

  • 29.09.2021 19:51
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Виктор СКРИПНИК: «Моуриньо - живая легенда, и он приезжает к нам в гости»
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Наставник «Зари» Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги конференций против «Ромы».

Игра состоится 30 сентября, начало в 19:45.

- Мы выиграли 2 поединка, теперь чувствуется уверенность у ребят. Мы вошли неудачно в сезон, квалификация тоже показала не очень хороший результат, первая игра в групповом этапе – это всё очень сказывается на эмоциональном состоянии. Но сейчас каждая игра – это новые надежды и хочется в этом празднике футбола, когда приезжает такая именитая команда в гости, показывать нужный результат. Та атмосфера на поле и на стадионе, которая завтра будет присутствовать, только добавляет колорита игре. Я надеюсь, что у нас будут шансы хорошо сыграть и рассчитывать на позитивный результат. Будет очень тяжело, но нет ничего невозможного, в футболе тем более, ярким примером для этого вчерашнее поединки. У каждой команды есть плохой и хороший день. И с такой надеждой и уверенностью, которую мы приобрели в последних играх, хотим завтра всё отдать для достижения положительного результата.

- В футболе всё так быстротечно: 2 недели назад проиграли в первом матче группового этапа и вы уже страшные антигерои, но выиграв 2 поединка, с разгромным счётом, всё вошло в прежнее русло. Насколько тяжело переживать такое давление со стороны аудитории?
- Нужно поймать правильную волну, как говорится. Сейчас у нас та фаза, когда все довольны – и мы, и болельщики, и турнирная таблица более-менее соответствует. Но этот турнир особенный для нас, когда играешь с такими топовыми командами. Сейчас для нас хорошая точка отчёта, для того, чтобы продолжать работать в том же духе и в том же ритме. Будет очень тяжело, но у нас был опыт и в прошлом году, мы переживали не очень удачные игры. Но всегда перед матчем есть надежда, что именно сегодня твой день и тебе обязательно повезёт. Мы не просто с надеждами подходим к этому, но и работаем в полные силы для того, чтобы показать, на что мы способны. В таком плане у нас и проходит подготовка. Главное, не нужно переходить грань между уверенностью и скованностью. Да, завтра у нас очень важная игра и топовый соперник, но в истории «Зари» уже были хорошие поединки. Это история и мы сейчас продолжаем её писать, так же это опыт, который нам поможет и в будущем. И мы хотим играть, а не смотреть такие матчи по телевизору. Почему молодые игроки и выбирают этот вид спорта, ведь очень ценятся такие моменты.

- В вашей команде много молодых игроков, которые только в этом сезоне присоединились к команде. Что вы видите в их глазах перед таким великим поединком?
- Для каждого молодого парня, который только проходит этап становления в футболе, в команде – такие вызовы, то ради чего они и играют, и стремятся к вершинам. Да у них есть давление со стороны, есть волнение личное. Но играет не один человек на поле, а целая команда. С учётом опытных игроков, которые уже не первый раз будут выступать на таком высоком уровне, то этот баланс и должен помочь достичь хорошего результата. А то, что есть переживание – оно есть у всех и это абсолютно нормально. Все хотят стоять за честь клуба и показать свою игру на нужном уровне, ведь родные тоже смотрят и болеют за команду. Это то, ради чего и происходят все эти действия. Через это нужно пройти, ведь без этого, нужного опыта не набраться. Будем надеяться, что всё у нас пройдёт на должном уровне.

- Каково состояние Никиты Шевченко и как скоро он сможет присоединиться к команде?
- Он сейчас находится в Киеве на реабилитации, его травма оказалась немного сложнее, чем мы ожидали.  Это чуть сложнее разрыва мышц. Ему придётся отдать больше времени на восстановление, но, к счастью, обошлось без хирургического вмешательства. Ближайшее время мы его вряд ли увидим, хотя надеемся лишь на лучшее, что он сможет захватить хотя бы последнее этапы в этом году.

- Жозе Моуриньо «особенный». В чём заключается его особенность?
- Я не имею права много говорить, ведь и так весь мир знает о его профессионализме, как он умеет играть и тренировать. Он знает всё о футболе. Жозе – живая легенда, который приезжает к нам в гости и это большая честь. Очень большой опыт не только для ребят, но и для меня в особенности, ведь общаться с ним и учиться у него можно многому.

- Говорят, что «Заря» так и не нашла замену Дмитрию Иванисене в центре поля, так ли это?
- Некорректно говорить, что «нам этого не хватает». В «Заре» достаточно квалифицированные игроки и могут достойно представлять нашу команду на любых чемпионатах.  Это наша история и жизнь, когда уходят хорошие игроки, приходят другие и могут их заменить на достойном уровне. Неудачи есть всегда, но нужно уметь их преодолеть.

Источник — ФК Заря

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