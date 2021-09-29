Денис ФАВОРОВ: «Повторит ли Заря успех Вернидуба? Нет ничего невозможного»

30-летний украинский защитник «Зари» Денис Фаворов поделился ожиданиям перед игрой с итальянской «Ромой» в Лиге конференций.
- Как спортсмен ты всю жизнь мечтаешь и работаешь, чтобы достичь матчей на таком уровне, ведь это — топовый чемпионат и соперник. Хотим проверить себя и сыграть самым лучшим образом.
- В последних матчах в украинском чемпионате «Заря» семь мячей забила и не пропустила ни одного гола. Можно ли сказать, что та полоса неудач, наконец, покинула команду?
- Безусловно, нас радуют последние показатели, но мы неважно начали выступления в нашей лиге, у нас были неудачные матчи, и игры с «Черноморцем» и «Днепром-1» — как раз тот момент, который придает уверенности.
Такая сильная команда и топовый тренер, все прекрасно знают их игру на высоком уровне. Мы все в ожидании этого поединка, чтобы на фоне такой интересной и сильной команды проявить свои профессиональные качества.
Мы готовились в стандартном режиме, как это происходит обычно. Некоторые вопросы нам тренерский штаб подскажет и объяснит, на что нам стоит дополнительно обратить внимание, и мы должны будем это показать на поле.
- Многолетний тренер «Зари» Юрий Вернидуб во второй раз создал сенсацию со своей нынешней командой. Удастся ли вам повторить его успех?
- Конечно, мы вчера следили и переживали за украинского тренера. Надеюсь, что на этом чудеса не закончатся. Будем верить в лучшее — нет ничего невозможного.
- Помните ли вы выступления Генриха Мхитаряна в Украине, или он будет кем-то новым для вашей команды?
- Вся Украина знает и помнит этого игрока, он выступает на профессиональном уровне. Мы следили, изучали и знаем, как он играет, посмотрим, игра покажет, что и как.
Мотивация огромная присутствует. Мы всю жизнь идем к таким матчам, поэтому очень хотим себя проявить и показать на должном уровне.
Источник — ФК Заря
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