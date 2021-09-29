Лассина ТРАОРЕ: «Приятно, что все за меня переживают»

Форвард «Шахтера» рассказал о своей травме

  • 29.09.2021 18:06
  • 2092 просмотра
  • 2 комментария
Лассина ТРАОРЕ: «Приятно, что все за меня переживают»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

20-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре, который получил травму в поединке Лиги чемпионов с «Интером» (0:0), рассказал о своем повреждении.

«Грустно, что в этот важный момент сезона я не смогу помочь «Шахтеру» и сборной моей страны, Буркина-Фасо. Но никто не может идти против воли Бога, спасибо всем за ваши сообщения. Приятно, что за меня переживает вся страна. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться, лучшие больницы и врачи в мире помогут мне стать сильнее», — написал Траоре.

Сроки восстановления Траоре неизвестны.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 18:31
    +3
    Здоровья, очень ждём скорейшего возвращения в строй!
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    Calm
    Calm, 29.09.2021 18:28
    +2
    Держись и возвращайся быстрее
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