Лассина ТРАОРЕ: «Приятно, что все за меня переживают»

20-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре, который получил травму в поединке Лиги чемпионов с «Интером» (0:0), рассказал о своем повреждении.

«Грустно, что в этот важный момент сезона я не смогу помочь «Шахтеру» и сборной моей страны, Буркина-Фасо. Но никто не может идти против воли Бога, спасибо всем за ваши сообщения. Приятно, что за меня переживает вся страна. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться, лучшие больницы и врачи в мире помогут мне стать сильнее», — написал Траоре.

Сроки восстановления Траоре неизвестны.