Роман МАКСИМЮК: «Динамо не удастся избежать разгрома»

Специалист не верит в киевскую команду в поединке с «Баварией»

  • 29.09.2021 17:51
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Роман МАКСИМЮК: «Динамо не удастся избежать разгрома»
© ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Максимюк поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо».

«Баварию» всегда было сложно остановить, а сейчас тем более. В чемпионате подопечные Юлиана Нагельсмана забивают в среднем по четыре мяча за поединок, в первом туре они уверенно на выезде обыграли «Барселону»…

Конечно, для динамовцев это хороший шанс проявить себя, попытаться заработать очки для рейтинга страны, пополнить свой клубный бюджет. Однако силы явно не равны. Думаю, «бело-синим» в Мюнхене не избежать разгрома. Но я очень хотел бы ошибиться…», — считает Максимюк.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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