Челси нацелился на Пау Торреса

Лондонский «Челси» активно интересуется 24-летним испанским центральным защитником «Вильярреала» Пау Торресом.
«Синие» намерены укрепить свою оборонительную линию. Не сумев подписать Жюля Кунде, «Челси» нацелился на Торреса.
Пау — воспитанник «Вильярреала». В минувшем сезоне он выиграл Лигу Европы в составе своей команды, а летом дошел до полуфинала Евро-2020 вместе со сборной Испании. В текущем сезоне Торрес провел за «Вильярреал» 5 матчей во всех турнирах.
Контракт Пау с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.
Источник — 90min
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