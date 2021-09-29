Челси нацелился на Пау Торреса

Игрок сборной Испании может перейти в английский клуб

  • 29.09.2021 17:35
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Челси нацелился на Пау Торреса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» активно интересуется 24-летним испанским центральным защитником «Вильярреала» Пау Торресом.

«Синие» намерены укрепить свою оборонительную линию. Не сумев подписать Жюля Кунде, «Челси» нацелился на Торреса.

Пау — воспитанник «Вильярреала». В минувшем сезоне он выиграл Лигу Европы в составе своей команды, а летом дошел до полуфинала Евро-2020 вместе со сборной Испании. В текущем сезоне Торрес провел за «Вильярреал» 5 матчей во всех турнирах.

Контракт Пау с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.

Источник — 90min

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