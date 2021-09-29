ЖОРЖИНЬО: «Едем в Турин, чтобы победить Ювентус»

Игрок «Челси» серьезно настроен на поединок с итальянским клубом

  • 29.09.2021 17:07
  • 314 просмотров
  • 1 комментарий
ЖОРЖИНЬО: «Едем в Турин, чтобы победить Ювентус»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист лондонского «Челси» Жоржиньо поделился ожиданиями от поединка с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Естественно, они очень сильны тактически. Они знают, как обороняться в своей штрафной, потому что они действуют очень организованно. «Ювентус» — топ-клуб, и они выступают там много лет.

Нам нужно попытаться сломить их скоростью и энергией, и мы знаем, что это будет тяжело. Мы уважаем их, но мы отправляемся туда, чтобы победить», — отметил Жоржиньо.

Матч «Ювентус» — «Челси» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Челси

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Берест
    online
    Андрей Берест, 29.09.2021 18:48
    -1
    этот еще футболист года бл, который с точки попасть не может в створ
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