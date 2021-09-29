ЖОРЖИНЬО: «Едем в Турин, чтобы победить Ювентус»

Футболист лондонского «Челси» Жоржиньо поделился ожиданиями от поединка с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Естественно, они очень сильны тактически. Они знают, как обороняться в своей штрафной, потому что они действуют очень организованно. «Ювентус» — топ-клуб, и они выступают там много лет.

Нам нужно попытаться сломить их скоростью и энергией, и мы знаем, что это будет тяжело. Мы уважаем их, но мы отправляемся туда, чтобы победить», — отметил Жоржиньо.

Матч «Ювентус» — «Челси» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.