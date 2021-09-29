ФОТО. Серия А — лидер по среднему количеству голов за матч среди топ-5 лиг

Авторитетный портал Transfermarkt ранжировал топ-5 европейских лиг по среднему количеству голов за матч в текущем сезоне.

Первое место неожиданно заняла итальянская Серия А со средним показателем 3,23 гола за игру. На втором месте немецкая Бундеслига — 2,98. Совсем немного от нее отстает французская Лига 1 — 2,95. На четвертом месте АПЛ — 2,63. Пятой неожиданно стала традиционно результативная испанская Ла Лига — 2,38.