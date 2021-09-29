Олег ШЕЛАЕВ: «Бавария не разгромит Динамо»

Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо».

«Многие эксперты придерживаются мнения, что киевлянам не избежать разгрома от «Баварии». Я так не считаю. У «Динамо» надежные вратари, отлажена игра в обороне. Не будем забывать, что наши защитники, несмотря на молодость, уже имеют серьезный международный опыт.

Что подопечные Мирчи Луческу могут противопоставить мюнхенцам? Компактные действия на своей половине поля, четкую подстраховку и быстрый переход от обороны в наступление. Конечно, важно не пропустить быстрый гол, однако не думаю, что «Бавария» будет действовать на максимальных оборотах все 90 минут. Если «Динамо» и проиграет, то не больше 0:2», — считает Шелаев.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.