Олег ШЕЛАЕВ: «Бавария не разгромит Динамо»

У киевской команды надежные вратари и отлажена игра в обороне, считает специалист

  • 29.09.2021 16:15
  • 1221 просмотр
  • 3 комментария
Олег ШЕЛАЕВ: «Бавария не разгромит Динамо»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо».

«Многие эксперты придерживаются мнения, что киевлянам не избежать разгрома от «Баварии». Я так не считаю. У «Динамо» надежные вратари, отлажена игра в обороне. Не будем забывать, что наши защитники, несмотря на молодость, уже имеют серьезный международный опыт.

Что подопечные Мирчи Луческу могут противопоставить мюнхенцам? Компактные действия на своей половине поля, четкую подстраховку и быстрый переход от обороны в наступление. Конечно, важно не пропустить быстрый гол, однако не думаю, что «Бавария» будет действовать на максимальных оборотах все 90 минут. Если «Динамо» и проиграет, то не больше 0:2», — считает Шелаев.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    DIiMax2
    DIiMax2, 29.09.2021 17:26
    -1
    вона рекордно погромить Динамо
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    cooperchack
    cooperchack, 29.09.2021 17:22 (изменен)
    0
    JohnDoe, 29.09.2021 16:54
    А 0:7 от баварии это разгром,или нет?
    Вот если твой металлист станет хоть когда нибудь чемпионом тогда и получишь ответ
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    JohnDoe
    JohnDoe, 29.09.2021 16:54
    -1
    А 0:7 от баварии это разгром,или нет?
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