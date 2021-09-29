Артем ЯШКИН: «Верю, что опытный Луческу что-то придумает»

Специалист поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Баварией» в Лиге чемпионов

  • 29.09.2021 15:59
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Артем ЯШКИН: «Верю, что опытный Луческу что-то придумает»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший полузащитник «Динамо» Артем Яшкин поделился ожиданиями от поединка киевской команды с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов.

— Я верю, что «Динамо» много не пропустит (улыбается). «Бавария» — один из сильнейших клубов Европы. Но, опять же, я верю, что опытный наставник Мирча Луческу что-то сможет придумать, чтобы у нашей команды были шансы хотя бы на ничью. Вот, кстати, «Шериф» смог обыграть «Реал», поэтому есть пример для подражания. Может, и у «Динамо» будет повод порадоваться после матча. 

— В Мюнхене «Динамо» не поможет Буяльский. Это серьезная потеря для киевлян?
— Без сомнения. На данном этапе Динамо без Буяльского совсем другое.

— Динамовцам наверняка придется много быть без мяча. Хотя во внутренних соревнованиях все наоборот. Это может стать проблемой для киевлян?
— Конечно. Если часто сталкиваться с такими сильными оппонентами и иметь опыт игры от обороны, то было бы намного проще. Посмотрим.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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