Олимпик подписал воспитанника Динамо

Иван Трубочкин продолжит карьеру в донецком клубе

  • 29.09.2021 15:22
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Олимпик подписал воспитанника Динамо
© ФК Олимпик Донецк. Иван Трубочкин

28-летний украинский защитник Иван Трубочкин подписал контракт с донецким «Олимпиком». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Трубочкин — воспитанник академии киевского «Динамо», выступал за киевлян в ДЮФЛ. В турнир молодежных команд попал в сезоне 2009/2010. Вызывался в сборные разных возрастных категорий. Выступал за «Динамо-2», «Крумкачы» (Минск), «Арсенал-Киев», одесский «Черноморец».

В июле 2019 года футболист присоединился к «Олимпику». Отыграв за дончан 3 матча в осенней части УПЛ, Иван покинул клуб на правах свободного агента в зимнее межсезонье. В сезоне 2020/2021 защищал цвета грузинского «Динамо» (Тбилиси).

Последним клубом Трубочкина был «Диназ» (Вышгород), за который защитник отыграл 4 матча во Второй лиге.

В команде Сергея Литовченко футболист будет выступать под №2.

Источник — ФК Олимпик Донецк

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