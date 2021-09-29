Олимпик подписал воспитанника Динамо

28-летний украинский защитник Иван Трубочкин подписал контракт с донецким «Олимпиком». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Трубочкин — воспитанник академии киевского «Динамо», выступал за киевлян в ДЮФЛ. В турнир молодежных команд попал в сезоне 2009/2010. Вызывался в сборные разных возрастных категорий. Выступал за «Динамо-2», «Крумкачы» (Минск), «Арсенал-Киев», одесский «Черноморец».
В июле 2019 года футболист присоединился к «Олимпику». Отыграв за дончан 3 матча в осенней части УПЛ, Иван покинул клуб на правах свободного агента в зимнее межсезонье. В сезоне 2020/2021 защищал цвета грузинского «Динамо» (Тбилиси).
Последним клубом Трубочкина был «Диназ» (Вышгород), за который защитник отыграл 4 матча во Второй лиге.
В команде Сергея Литовченко футболист будет выступать под №2.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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