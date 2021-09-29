Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче второго круга украинка, которая возглавила посев, сразится против американки Аманды Анисимовой (№82 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте после матча Бенчич – Инглис. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Ранее теннисистки сыграли три матча, украинка выиграла две встречи.
В следующем раунде победительница матча сразится против украинки Катерины Козловой или Елены Габриелы Русе из Румынии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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