Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче второго круга украинка, которая возглавила посев, сразится против американки Аманды Анисимовой (№82 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте после матча Бенчич – Инглис. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.



Ранее теннисистки сыграли три матча, украинка выиграла две встречи.



В следующем раунде победительница матча сразится против украинки Катерины Козловой или Елены Габриелы Русе из Румынии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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