Украинские арбитры будут работать на матче группового раунда Лиги Европы

На поединке второго тура группового раунда Лиги Европы в квартете В «Штурм» (Австрия) - ПСВ (Нидерланды) будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр ВАА - Денис Шурман, ассистент арбитра ВАА - Виктор Матяш.

Матч состоится в Граце 30 сентября.