Украинские арбитры будут работать на матче группового раунда Лиги Европы

На поединке второго тура группового раунда Лиги Европы в квартете В «Штурм» (Австрия) - ПСВ (Нидерланды) будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским.
На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр ВАА - Денис Шурман, ассистент арбитра ВАА - Виктор Матяш.
Матч состоится в Граце 30 сентября.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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