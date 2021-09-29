Лацио
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Локомотив М
30.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Лацио – Локомотив Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Лациале» должны подтвердить свой статус фаворита

  • 29.09.2021 11:28
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Лацио – Локомотив Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 сентября, в Риме на арене «Стадио Олимпико» состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Лацио» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Лацио»

 

Подопечные Маурицио Сарри борьбу в групповом турнире Лиги Европы начали с визита к «Галатасараю», и вернулись домой на щите, проиграв 0:1. После такого результата на почин «Лацио» расположился в конце таблицы группы Е.

А вот в турнирной таблице итальянского чемпионата римляне занимают 6 место, имея 11 очков после шести сыгранных встреч. В них «лациале» добыли 3 победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Стартовали они с двух побед над «Эмполи» (3:1 в гостях) и «Специей» (6:1 на своем поле). После этого их постигло разочарование на поле «Милана» (0:2), которое сменилось ничьими в играх с «Кальяри» (2:2 дома) и «Торино» (1:1 в гостях). В минувший уик-энд «Лацио» в римском дерби в статусе хозяина обыграл «Рому» - 3:2.

К предстоящему матчу команда Сарри подходит с двумя потерями в составе – травмированы Адеканье и Цакканьи.

«Локомотив» Москва

 

Команда серба Марко Николича в стартовом матче основного этапа евротурнира на своем поле поделила очки с «Марселем» - 1:1. Ничья для «железнодорожников» оказалась сродни победе, ведь они с 59-й минуты играли вдесятером, после чего пропустили гол, а отыгрались лишь на 89-й минуте.

Любит ничьи «Локомотив» и в чемпионате России. В трех крайних матчах из четырех он расходился с соперниками по-мирному, и в настоящий момент является лидером РПЛ по количеству ничьи (5 в девяти сыгранных матчах). В таблице российского первенства команда занимает 3 место с 17 очками в активе. Но к ее чести она еще горечи поражений в национальном чемпионате не познала (4 победы, 5 ничьих).

В минувший уик-энд «Локомотив» на выезде сыграл 0:0 с «Химками», а перед этим была ничья 0:0 в гостях в матче с «Уралом». Они пришли на смену домашней победе 2:0 в матче с «Крыльями Советов» и ничьей 1:1 в московском дерби с «Динамо».

Сейчас в лазарете москвичей находятся Антон Миранчук, Зе Луиш, Магкеев, Рыбусь, а Тикнизян будет отбывать дисквалификацию.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Лацио» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Лацио»: Стракоша – Лаццари, Ачерби, Луис Фелипе, Хисай, Акпа-Акпро, Катальди, Альберто, Андерсон, Педро, Иммобиле.

«Локомотив»: Гилерме – Едвай, Мурило, Бабкин, Ненахов, Куликов, Баринов, Бека Бека, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

30 сентября, четверг

«Лацио» – «Локомотив»
Рим. «Стадио Олимпико». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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