Ливерпуль нашел замену Мане

Английский клуб интересуется Арно Данжумой из «Вильярреала»

  • 28.09.2021 21:49
  • 2001 просмотр
  • 0 комментариев
Ливерпуль нашел замену Мане
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний левый вингер испанского «Вильярреала» Арно Данжума стал объектом интереса «Ливерпуля» после удачного старта сезона.

В «Ливерпуле» считают Данжуму потенциальной заменой Садио Мане, контракт которого с «красными» истекает летом 2023 года.

Данжума защищает цвета «Вильярреала» после перехода из «Борнмута» минувшим летом за €23,5 миллиона. В текущем сезоне Арно провел за «Вильярреал» 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Данжумы с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник — Voetbal International

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности