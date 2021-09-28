Ливерпуль нашел замену Мане

24-летний левый вингер испанского «Вильярреала» Арно Данжума стал объектом интереса «Ливерпуля» после удачного старта сезона.

В «Ливерпуле» считают Данжуму потенциальной заменой Садио Мане, контракт которого с «красными» истекает летом 2023 года.

Данжума защищает цвета «Вильярреала» после перехода из «Борнмута» минувшим летом за €23,5 миллиона. В текущем сезоне Арно провел за «Вильярреал» 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Данжумы с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2026 года.