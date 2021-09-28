Свитолина и Козлова узнали следующих соперниц на турнире в Чикаго

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова узнали соперниц во втором круге на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
Свитолина, получившая первый номер посева, начнет соревнования матчем против американки Аманды Анисимовой.
Козлова, которая стартовала еще в квалификации, сразится с Еленой Габриэлой Русе из Румынии.
Отметим, что по сетке украинки могут встретиться между собой в третьем круге.
Чикаго. Первый круг
Елена Габриэла Русе (Румыния) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:2
Аманда Анисимова (США) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:0, 5:7, 6:4
Источник — Sport.ua
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