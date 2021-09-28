Свитолина и Козлова узнали следующих соперниц на турнире в Чикаго

Украинки могут сыграть между собой в третьем круге

  • 28.09.2021 21:25
  • 411 просмотров
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Свитолина и Козлова узнали следующих соперниц на турнире в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова узнали соперниц во втором круге на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
 
Свитолина, получившая первый номер посева, начнет соревнования матчем против американки Аманды Анисимовой.
 
Козлова, которая стартовала еще в квалификации, сразится с Еленой Габриэлой Русе из Румынии.
 
Отметим, что по сетке украинки могут встретиться между собой в третьем круге.
 
Чикаго. Первый круг
 
Елена Габриэла Русе (Румыния) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:2
Аманда Анисимова (США) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:0, 5:7, 6:4

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Сначала:
    kaka
    kaka, 28.09.2021 21:31
    0
    все шансы на украинское дерби
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