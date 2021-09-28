Эдерсон сыграет свой 200-й матч за Манчестер Сити

Бразильский голкипер выйдет в основном составе на матч Лиги чемпионов с ПСЖ

  • 28.09.2021 21:10
  • 72 просмотра
  • 0 комментариев
Эдерсон сыграет свой 200-й матч за Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон проведет свой 200-й поединок за английскую команду.

Эдерсон выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на выездной матч Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится во вторник, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» летом 2017 года за €40 миллионов.

Источник — ФК Манчестер Сити

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности