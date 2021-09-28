Эдерсон сыграет свой 200-й матч за Манчестер Сити

28-летний голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон проведет свой 200-й поединок за английскую команду.

Эдерсон выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на выездной матч Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится во вторник, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» летом 2017 года за €40 миллионов.