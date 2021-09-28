Соболь выйдет в основе Брюгге на матч с Лейпцигом

26-летний игрок «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь выйдет в основном составе бельгийской команды на выездной поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

Матч «Лейпциг» — «Брюгге» состоится во вторник, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Соболь провел за «Брюгге» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.