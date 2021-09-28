ФОТО ДНЯ. Усик и Беленюк на матче Шахтера в Лиге чемпионов

Знаменитые украинские спортсмены посетили поединок «горняков» с миланским «Интером»

  • 28.09.2021 20:39
  • 3056 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО ДНЯ. Усик и Беленюк на матче Шахтера в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

34-летний украинский боксер Александр Усик, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, посетил матч группового этапа лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер» вместе с 30-летним украинским борцом и депутатом Верховной Рады Жаном Беленюком, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020.

«С чемпом», — прокомментировал Жан совместное фото с Александром со стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Ранее Беленюк поделился впечатлениями о победе Усика над британцем Энтони Джошуа.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 28.09.2021 21:36
    0
    нахрена из спортивного сайта устраивать митинги?
    Ссылка
    maverik
    maverik, 28.09.2021 21:33
    0
    ПОРОХОБОТЫ брысь с сайта !!!!
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    Олександр Каплуненко
    Олександр Каплуненко, 28.09.2021 21:10
    -2
    ...слуги... от тільки чиї?
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    john2222
    john2222, 28.09.2021 21:04
    -2
    ватаны встретились!
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