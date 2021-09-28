ФОТО ДНЯ. Усик и Беленюк на матче Шахтера в Лиге чемпионов

34-летний украинский боксер Александр Усик, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, посетил матч группового этапа лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер» вместе с 30-летним украинским борцом и депутатом Верховной Рады Жаном Беленюком, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020.
«С чемпом», — прокомментировал Жан совместное фото с Александром со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Ранее Беленюк поделился впечатлениями о победе Усика над британцем Энтони Джошуа.
Источник — Instagram
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