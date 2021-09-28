Вербич получил вызов в сборную Словении на матчи ЧМ-2022

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич получил вызов на октябрьские матчи национальной сборной Словении.
8 октября Словения на выезде сыграет с Мальтой, а 11 октября дома примет Россию в рамках квалификации на чемпионат мира 2022-го года.
После шести туров Словения занимает 4-е место в своей отборочной группе Н, набрав 7 очков. На три очка словенцы опережают Мальту, на два отстают от Словакии. Лидеры группы – Хорватия и Россия, которые имеют в своем активе по 13 зачетных пунктов.
В активе Вербича 34 матча за свою национальную сборную, в которых он забил 5 мячей.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.