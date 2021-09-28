Вербич получил вызов в сборную Словении на матчи ЧМ-2022

Словения сначала на выезде сыграет с Мальтой, а затем дома примет Россию

  • 28.09.2021 20:34
  • 140 просмотров
  • 0 комментариев
Вербич получил вызов в сборную Словении на матчи ЧМ-2022
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич получил вызов на октябрьские матчи национальной сборной Словении.

8 октября Словения на выезде сыграет с Мальтой, а 11 октября дома примет Россию в рамках квалификации на чемпионат мира 2022-го года.

После шести туров Словения занимает 4-е место в своей отборочной группе Н, набрав 7 очков. На три очка словенцы опережают Мальту, на два отстают от Словакии. Лидеры группы – Хорватия и Россия, которые имеют в своем активе по 13 зачетных пунктов.

В активе Вербича 34 матча за свою национальную сборную, в которых он забил 5 мячей.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности