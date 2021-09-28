Диего СИМЕОНЕ: «Будем атаковать там, где Милан уязвим»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от выездного поединка с «Миланом» в Лиге чемпионов.
«Знаем, что нам предстоит играть против сильной команды с хорошими, динамичными игроками. Мы попытаемся атаковать их там, где они уязвимы.
Играть в Лиге чемпионов против такой команды, как «Милан», — великолепно. У них топовая команда, которая добилась значительного прогресса за последние годы», — отметил Симеоне.
Матч «Милан» — «Атлетико» состоится во вторник, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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