Диего СИМЕОНЕ: «Будем атаковать там, где Милан уязвим»

Наставник «Атлетико» считает итальянскую команду сильной

  • 28.09.2021 20:27
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Диего СИМЕОНЕ: «Будем атаковать там, где Милан уязвим»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от выездного поединка с «Миланом» в Лиге чемпионов.

«Знаем, что нам предстоит играть против сильной команды с хорошими, динамичными игроками. Мы попытаемся атаковать их там, где они уязвимы.

Играть в Лиге чемпионов против такой команды, как «Милан», — великолепно. У них топовая команда, которая добилась значительного прогресса за последние годы», — отметил Симеоне.

Матч «Милан» — «Атлетико» состоится во вторник, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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