11 часов подряд. В Лозанне состоялись слушания по апелляции Собуцкого

В Спортивном арбитражном суде Лозанны состоялись слушания по апелляции президента ФК «Агробизнес» Олега Собуцкого. В частности, кроме самого Собуцкого в слушаниях участвовали Юрий Иванов, главный арбитр календарного матча в Первой лиге «Агробизнес» — «Минай», состоявшегося в июле 2020 года, и делегат УАФ Орест Шмигельский.

Заседание длилось 11 часов, представители суда заслушали все заинтересованные стороны. Однако решение можно ожидать не ранее, чем через месяц.

КДК УАФ пожизненно дисквалифицировал Олега Собуцкого за применение физической силы в июле 2020 года к арбитру Юрию Иванову, обслуживавшему поединок «Агробизнеса» с «Mинаем». Кроме того, «Агробизнес» был оштрафован на 500 тысяч гривен.

Апелляционный комитет УАФ оставил этот вердикт без изменений, после чего Олег Собуцкий оспорил это решение в Швейцарии.