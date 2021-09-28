Сергей СЕМАК: «Зенит не выигрывает 8 матчей в ЛЧ? На меня это не давит»

Наставник питерской команды рассказал о подготовке к поединку с «Мальме»

  • 28.09.2021 19:57
  • 603 просмотра
  • 2 комментария
Сергей СЕМАК: «Зенит не выигрывает 8 матчей в ЛЧ? На меня это не давит»
© ФК Зенит. Сергей Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Мальме» пытается играть агрессивно и высоко, что иногда сказывается на количестве пропущенных мячей. Но в остальном команда очень приличная и хорошо укомплектованная во всех линиях. Если говорить о центре полузащиты, то Инносент — игрок сборной Нигерии, Кристиансен — сборной Дании. Команда очень приличная.

Давит ли на меня и команду то, что «Зенит» не выигрывает в восьми последних матчах Лиги чемпионов? Нет, это не давит. Мы готовимся к каждому матчу, каждая новая игра — новая история. Результаты говорят о нашей силе, что нам нужно больше работать и тренироваться, чтобы были другие результаты. Делать все, что от нас зависит», — считает Семак.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится в среду, 29 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Зенит

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Веня Веньяминыч
    Веня Веньяминыч, 28.09.2021 21:18
    0
    sasha.138, 28.09.2021 20:17
    и зачем нам комментарий семака?они на своих спорт сайтах убрали наш чемпионат его даже в сетке нету.мы так и будем кому то куда то заглядывать?
    Да.
    Ссылка
    sasha.138
    sasha.138, 28.09.2021 20:17
    0
    и зачем нам комментарий семака?они на своих спорт сайтах убрали наш чемпионат его даже в сетке нету.мы так и будем кому то куда то заглядывать?
    Ссылка
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