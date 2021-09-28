Тарас МИХАЛИК: «Динамо не обречено. Шериф может послужить примером»

Бывший футболист киевской команды верит, что подопечные Луческу способны на сенсацию с «Баварией»

  • 28.09.2021 19:19
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Тарас МИХАЛИК: «Динамо не обречено. Шериф может послужить примером»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от выездного поединка команды Мирчи Луческу против мюнхенской «Баварии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Безусловно, «Бавария» — фаворит, она набрала чемпионский ход не только в Бундеслиге, но и не заметила знаменитую «Барселону» на старте группового раунда Лиги чемпионов.

Все же я не могу утверждать, что «Динамо» обречено. Ведь кто мог предвидеть, что совсем недавно «Шериф» победит еще одного нашего представителя в Лиге чемпионов — «Шахтер»? Для динамовцев это может послужить примером.

Поэтому будем надеяться, что подопечные Мирчи Луческу сумеют прыгнуть в Мюнхене выше головы и сотворят сенсацию. Досадно только, что завтра не сможет помочь Виталий Буяльский. Его будет очень не хватать, особенно если учесть, что у киевлян нет забивного центрального нападающего», — считает Михалик.

Поединок «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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