Лучшие - из Зари. УПЛ определила игрока и тренера тура

По итогам 9-го тура УПЛ лучшим тренером признан наставник «Зари» Виктор Скрипник, а лучшим игроком стал полузащитник «Зари» Владислав Кочергин.
«Заря» обыграла «Днепр-1» со счетом 4:0.
Кочергин забил два гола и опередил в голосовании вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.
Источник — УПЛ
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Практически уверен что Скрипник прекрасно знает украинский язык но отвечает так как ему хочется
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