Лучшие - из Зари. УПЛ определила игрока и тренера тура

Скрипник и Кочергин признаны лучшими

  • 28.09.2021 18:49
  • 376 просмотров
  • 3 комментария
Лучшие - из Зари. УПЛ определила игрока и тренера тура
© upl.ua

По итогам 9-го тура УПЛ лучшим тренером признан наставник «Зари» Виктор Скрипник, а лучшим игроком стал полузащитник «Зари» Владислав Кочергин.

«Заря» обыграла «Днепр-1» со счетом 4:0.

Кочергин забил два гола и опередил в голосовании вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Хью Джекман
    Хью Джекман, 28.09.2021 19:52
    0
    Олександр Каплуненко, 28.09.2021 19:32
    "Сподобалася" прес конференція після гри Зорі з Дніпром - хорват Йовичевіч говорить українською, а Скрипник, "мікророс" з села, розташованого під Новомосковськом, "разгаваріваєт на язікє руцкава міра"...
    Русский язык не означает русский мир, дебилко. В США во время войны за независимость против Великобритании что тоже запрещали говорить на английском, мол, англицкий мир к нам идет, надо говорить по-индейски! Любое насаждение встречает вполне ожидаемое противодействие.
    Ссылка
    kaka
    kaka, 28.09.2021 19:41
    0
    Олександр Каплуненко, 28.09.2021 19:32
    "Сподобалася" прес конференція після гри Зорі з Дніпром - хорват Йовичевіч говорить українською, а Скрипник, "мікророс" з села, розташованого під Новомосковськом, "разгаваріваєт на язікє руцкава міра"...
    и чья команда победила? Вернидуб Шева и Луческу тоже чаще на прессухе не по-украински говорили-стало быть они не тренеры?
    Практически уверен что Скрипник прекрасно знает украинский язык но отвечает так как ему хочется
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    Олександр Каплуненко
    Олександр Каплуненко, 28.09.2021 19:32
    0
    "Сподобалася" прес конференція після гри Зорі з Дніпром - хорват Йовичевіч говорить українською, а Скрипник, "мікророс" з села, розташованого під Новомосковськом, "разгаваріваєт на язікє руцкава міра"...
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