Шахтер против Интера. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ

Де Дзерби против Индзаги

  • 28.09.2021 18:30
  • 8010 просмотров
  • 37 комментариев
Шахтер против Интера. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ
© shakhtar.com

Сегодня в 19:45 начнется матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер».

Наставники Роберто Де Дзерби и Симоне Индзаги определили стартовые составы.

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Педриньо, Траоре

В запасе: Трубин, Витао, Кривцов, Корниенко, Конопля, Бондарь, Маркос Антонио, Бондаренко, Мудрик, Марлос, Тете, Сикан

Интер: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Брозович, Бастони, Весино, Барелла, Джеко, Лаутаро

В запасе: Кордаж, Раду, Гальярдини, Коларов, Раноккья, Д'Амброзио, Дармиан, Видаль, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Алексис

Обе команды проиграли свои матчи стартового тура.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    vishu, 28.09.2021 19:37
    0
    Марлон в центрі? от це срака, бачили ми того Марлона... краще б Кривцов грав.
    але що ж, для них і 3 українця в складі - то вже рекорд
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    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 28.09.2021 19:29
    -1
    .Zp0rt.., 28.09.2021 19:24
    Кто чемпион Украины! Кто обладатель Кубка Украины? Кто действующий лидер чемпионата Украины? Кто самый титулованный клуб Украины? Кто больше всего забил и меньше всего пропустил в нынешнем чемпионате Украины? Ну а вы, бомжы днонецкие, можете себе в музей поставить Суперкубок Украины, разрешаем. Хотя, откуда у бомжей музей?
    А кто до этого 4 года подряд был чемпионом? А кто привез 23 очка форы в конце чемпионата? Вас там в секте свидетелей побед Динамо головой об стену бьют,чтобы вы позорилось своей тупостью???
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 28.09.2021 19:24
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    mayakovskiy1, 28.09.2021 19:21
    ага)) два раза 0-3 за год. Лучшая команда))) Обтекай давай.
    Кто чемпион Украины! Кто обладатель Кубка Украины? Кто действующий лидер чемпионата Украины? Кто самый титулованный клуб Украины? Кто больше всего забил и меньше всего пропустил в нынешнем чемпионате Украины? Ну а вы, бомжы днонецкие, можете себе в музей поставить Суперкубок Украины, разрешаем. Хотя, откуда у бомжей музей?
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    Face Control
    Face Control, 28.09.2021 19:23
    -1
    mayakovskiy1, 28.09.2021 19:21
    ага)) два раза 0-3 за год. Лучшая команда))) Обтекай давай.
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 28.09.2021 19:21
    -2
    OKs100, 28.09.2021 19:08
    Если вы не заметили, Динамо сегодня не играет, только Шахтер.
    ага)) два раза 0-3 за год. Лучшая команда))) Обтекай давай.
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    BUCH
    online
    BUCH, 28.09.2021 19:19
    -4
    Шахтёр УДАЧИ!!!!!!
    Я болельщик ДК!!!!
    Но всё-равно буду болеть за вас!!!
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    gajvir
    gajvir, 28.09.2021 19:18
    0
    Bulba_sumkin, 28.09.2021 18:48
    У итальянской команды два итальянца в старте?) Эй, хейтеры Шахтера, напишите в ФБ на странице Интера, что они не итальянская команда, и посмотрите что вам ответят)
    Ді Марко , Барела , Бастоні , тобто один , два, три. Додатково інформую, що три більше двох.
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    serge_kr
    serge_kr, 28.09.2021 19:15
    -3
    OKs100, 28.09.2021 19:08
    Если вы не заметили, Динамо сегодня не играет, только Шахтер.
    Динамо унизила лучшая команда - Шахтер, загнали в будку
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    Face Control
    Face Control, 28.09.2021 19:15
    -3
    Спасибо МАТЧ ТВ за трансляцию.
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    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 28.09.2021 19:15
    0
    Готовьтесь, страдальцы...
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 28.09.2021 19:09
    -4
    rugby1970, 28.09.2021 18:48
    А почему "клуб" не в родном Донецке играет???
    Почему таких дятлов не банят?
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    OKs100
    OKs100, 28.09.2021 19:08
    0
    serge_kr, 28.09.2021 18:59
    Удачи лучшему клубу Украины
    Если вы не заметили, Динамо сегодня не играет, только Шахтер.
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 28.09.2021 19:05
    +2
    Bulba_sumkin, 28.09.2021 18:48
    У итальянской команды два итальянца в старте?) Эй, хейтеры Шахтера, напишите в ФБ на странице Интера, что они не итальянская команда, и посмотрите что вам ответят)
    Взагалі то три італійці .
    Як і три українці в складі шахтаря.
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 28.09.2021 19:02
    +1
    Степаненко в складі.
    Шахтар не пропустить..
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 28.09.2021 19:02
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    serge_kr, 28.09.2021 18:59
    Удачи лучшему клубу Украины
    Агробизнес, Минай, ФК Львов помогут со смеху Ох сепары днонецкие и фантазёры
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 28.09.2021 18:59
    -5
    Удачи лучшему клубу Украины
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 28.09.2021 18:54
    +5
    rugby1970, 28.09.2021 18:48
    А почему "клуб" не в родном Донецке играет???
    Рыжий прогудел.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.09.2021 18:51
    -8
    rugby1970, 28.09.2021 18:48
    А почему "клуб" не в родном Донецке играет???
    А почему вы развпятьлетние автобусники не на Кипре?
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 28.09.2021 18:51
    +4
    Не понимаю почему с Матвиенка сделали центрального защитника, его позиция крайник.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 18:48
    -5
    rugby1970, 28.09.2021 18:48
    А почему "клуб" не в родном Донецке играет???
    потому что ты очень тупой тролль
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