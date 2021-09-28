Шахтер против Интера. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ

Сегодня в 19:45 начнется матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер».
Наставники Роберто Де Дзерби и Симоне Индзаги определили стартовые составы.
Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Педриньо, Траоре
В запасе: Трубин, Витао, Кривцов, Корниенко, Конопля, Бондарь, Маркос Антонио, Бондаренко, Мудрик, Марлос, Тете, Сикан
Интер: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Брозович, Бастони, Весино, Барелла, Джеко, Лаутаро
В запасе: Кордаж, Раду, Гальярдини, Коларов, Раноккья, Д'Амброзио, Дармиан, Видаль, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Алексис
Обе команды проиграли свои матчи стартового тура.
Источник — Sport.ua
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але що ж, для них і 3 українця в складі - то вже рекорд
Я болельщик ДК!!!!
Но всё-равно буду болеть за вас!!!
Як і три українці в складі шахтаря.
Шахтар не пропустить..
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