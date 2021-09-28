Бавария – Динамо. Букмекеры оценили шансы Динамо на забитый гол

Кто его забьет?

  • 28.09.2021 18:08
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Бавария – Динамо. Букмекеры оценили шансы Динамо на забитый гол
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» неплохо стартовало на групповом этапе Лиги Чемпионов в матче с «Бенфикой». Ничья – абсолютно закономерный исход равного поединка, но всё-таки ближе к победе были именно киевляне. В конце матча динамовцы давили, имели немало моментов и даже забили, но в итоге гол Шапаренко не был засчитан из-за офсайда. Тем не менее, шансы еще даже на второе место у команды Луческу остаются. И матч с «Баварией» в этом плане явно не станет решающим

Коэффициенты Favbet: 1.1 – 11.5 – 25

Выход из группы:

Бавария – 1.01

Динамо - 10

Как видимо, коэффициенты Favbet безжалостны к «Динамо». Вероятность победы «Баварии» оценивается в почти 90%. «Бавария» показывает великолепный футбол и не останавливается даже тогда, когда игра уже сделана. Юлиан Нагельсменн сумел найти подход к лидерам команды и пока у молодого тренера всё отлично получается в Мюнхене

В первом туре мюнхенцы разгромили в гостях 3:0 «Барселону». А в Бундеслиге у «Баварии» уже есть победы со счетом 7:0 (над «Бохумом»), 5:0 («Герта) и 4:1 над «РБ Лейпцигом». В последних 10 сезонах Лиги Чемпионов на групповом этапе «Бавария» лишь раз не выиграла на своем поле. А потому было б очень наивным надеяться на то, что команда Луческу сумеет отобрать очки у чемпиона Германии в Мюнхене. Будет большим успехом, если «Динамо» удастся хотя бы раз отметиться в воротах Мануэля Нойера. Вероятность этого примерно 45%. Не так уж и мало и это то, за что стоит поболеть.

Если же выбрать оптимальную ставку, то лучше всего смотрится прогноз на победу «Баварии» в первом тайме. Это та команда, которая не любит откладывать дело в долгий ящик, а как правило решает все вопросы еще в первом тайме. Так что болеем за нашим, но если хотите заработать, то лучше ничего не выдумывать, а поставить на немецкого гранда

Оптимистический прогноз от Favbet: обе команды забьют – 2.28

Реалистичный прогноз от Favbet: победа «Баварии» в первом тайме с форой (-1) – 1.67

Favbet  
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Источник — Sport.ua

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