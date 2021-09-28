Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Ворскла – в топ-3

С 24 по 27 сентября прошли поединки 9-го тура Украинской Премьер–лиги.

После 9 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (25 против 22). Третью позицию занимает «Ворскла» (18). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 9-й тур

24.09. Колос Ковалевка – Ворскла Полтава – 0:1

– 0:1 25.09. Александрия – Мариуполь – 2:1

– Мариуполь – 2:1 25.09. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 4:1

– Верес Ровно – 4:1 25.09. Рух Львов – Динамо Киев – 0:2

– 0:2 26.09. Минай – Львов – 1:2

– 1:2 26.09. Днепр-1 – Заря Луганск – 0:4

– 0:4 26.09. Десна Чернигов – Металлист 1925 Харьков – 1:2

– 1:2 27.09. Черноморец Одесса – Ингулец Петрово – 1:1

Турнирная таблица УПЛ