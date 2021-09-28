Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Ворскла – в топ-3

С 24 по 27 сентября прошли поединки 9-го тура Украинской Премьер–лиги.
После 9 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (25 против 22). Третью позицию занимает «Ворскла» (18). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 9-й тур
- 24.09. Колос Ковалевка – Ворскла Полтава – 0:1
- 25.09. Александрия – Мариуполь – 2:1
- 25.09. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 4:1
- 25.09. Рух Львов – Динамо Киев – 0:2
- 26.09. Минай – Львов – 1:2
- 26.09. Днепр-1 – Заря Луганск – 0:4
- 26.09. Десна Чернигов – Металлист 1925 Харьков – 1:2
- 27.09. Черноморец Одесса – Ингулец Петрово – 1:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.