Большое возвращение. Жуниор Мораес присоединится к Шахтеру

Форвард должен прилететь из Бразилии

  • 28.09.2021 17:29
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Большое возвращение. Жуниор Мораес присоединится к Шахтеру
© shakhtar.com

По информации СМИ, форвард «Шахтера» Жуниор Мораес уже в среду должен вернуться из Бразилии и присоединиться к команде.

Игрок с апреля восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена. Сообщается, что у Мораеса еще есть шанс вернуться в игру до конца года.

При этом контракт нападающего завершается в декабре.

Источник — Sportarena

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