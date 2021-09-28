Большое возвращение. Жуниор Мораес присоединится к Шахтеру

По информации СМИ, форвард «Шахтера» Жуниор Мораес уже в среду должен вернуться из Бразилии и присоединиться к команде.
Игрок с апреля восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена. Сообщается, что у Мораеса еще есть шанс вернуться в игру до конца года.
При этом контракт нападающего завершается в декабре.
Источник — Sportarena
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