Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть большое желание вернуться в Милан»

Экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко продолжает следить за выступлениями своей бывшей команды и мечтает однажды вернуться.
«У меня есть большое желание вернуться в «Милан» и снова услышать эту музыку стадиона».
«Считаю, что возвращение в Лигу чемпионов является позитивным фактором для этой команды. ЛЧ поможет молодым игрокам в их прогрессе».
«У этого «Милана» есть большой потенциал», - сказал Шевченко.
Ранее Шевченко связывали с тренерской работой в Милане, однако тогда он работал со сборной Украины. Сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли.
Источник — Pianeta Milan
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