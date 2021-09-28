Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть большое желание вернуться в Милан»

Легенда клуба позитивно оценивает нынешнее состояние команды

  • 28.09.2021 16:11
  • 903 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть большое желание вернуться в Милан»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко продолжает следить за выступлениями своей бывшей команды и мечтает однажды вернуться.

«У меня есть большое желание вернуться в «Милан» и снова услышать эту музыку стадиона».

«Считаю, что возвращение в Лигу чемпионов является позитивным фактором для этой команды. ЛЧ поможет молодым игрокам в их прогрессе».

«У этого «Милана» есть большой потенциал», - сказал Шевченко.

Ранее Шевченко связывали с тренерской работой в Милане, однако тогда он работал со сборной Украины. Сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли.

Источник — Pianeta Milan

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 28.09.2021 16:28
    0
    он там нужен, как зайцу стоп сигнал
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    CheMP
    CheMP, 28.09.2021 16:17
    0
    Пааазик Шевченкоооо Лалала - лала - лалалааа!
    Пааазик Шевченкоооо Лалала - лала - лалалааа!
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