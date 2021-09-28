Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть большое желание вернуться в Милан»

Экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко продолжает следить за выступлениями своей бывшей команды и мечтает однажды вернуться.

«У меня есть большое желание вернуться в «Милан» и снова услышать эту музыку стадиона».

«Считаю, что возвращение в Лигу чемпионов является позитивным фактором для этой команды. ЛЧ поможет молодым игрокам в их прогрессе».

«У этого «Милана» есть большой потенциал», - сказал Шевченко.

Ранее Шевченко связывали с тренерской работой в Милане, однако тогда он работал со сборной Украины. Сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли.